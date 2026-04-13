Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erfolgreiche Sicherung von Vermögenswerten nach Betrugsdelikt

Wilhelmshaven (ots)

Im Februar 2026 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zu einem Betrugsdelikt im Zusammenhang mit einem kompromittierten Bankkonto. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Geschädigter am 09.02.2026 fest, dass unberechtigte Zugriffe auf sein Konto erfolgt waren. In der Folge wurden unter anderem eine Sofortüberweisung in Höhe von 90.000 Euro ins Ausland. Es folgten weitere Überweisungen in fünfstelliger Höhe, die von der Bank angehalten werden konnten. Der Geschädigte erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Durch das schnelle Einschreiten der eingesetzten Ermittlerinnen und Ermittler des Fachkommissariats wurde unverzüglich Kontakt zu der Empfängerbank im Ausland aufgenommen. In enger Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden konnten Vermögenswerte aus mutmaßlichen Straftaten in Millionenhöhe auf dem Zielkonto gesichert werden. Nach derzeitigem Stand entstand dem Geschädigten kein finanzieller Schaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei verdächtigen Kontobewegungen unverzüglich die Bank sowie die Polizei informiert werden sollten. Schnelles Handeln kann entscheidend dazu beitragen, Vermögenswerte zu sichern und Straftaten aufzuklären.

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