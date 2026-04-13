PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erfolgreiche Sicherung von Vermögenswerten nach Betrugsdelikt

Wilhelmshaven (ots)

Im Februar 2026 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland zu einem Betrugsdelikt im Zusammenhang mit einem kompromittierten Bankkonto. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Geschädigter am 09.02.2026 fest, dass unberechtigte Zugriffe auf sein Konto erfolgt waren. In der Folge wurden unter anderem eine Sofortüberweisung in Höhe von 90.000 Euro ins Ausland. Es folgten weitere Überweisungen in fünfstelliger Höhe, die von der Bank angehalten werden konnten. Der Geschädigte erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Durch das schnelle Einschreiten der eingesetzten Ermittlerinnen und Ermittler des Fachkommissariats wurde unverzüglich Kontakt zu der Empfängerbank im Ausland aufgenommen. In enger Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden konnten Vermögenswerte aus mutmaßlichen Straftaten in Millionenhöhe auf dem Zielkonto gesichert werden. Nach derzeitigem Stand entstand dem Geschädigten kein finanzieller Schaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei verdächtigen Kontobewegungen unverzüglich die Bank sowie die Polizei informiert werden sollten. Schnelles Handeln kann entscheidend dazu beitragen, Vermögenswerte zu sichern und Straftaten aufzuklären.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 12:51

    POL-WHV: Fußgängerin nach Vorfall auf Parkplatz gesucht

    Wilhelmshaven (ots) - Am 08.04.2026, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ernst-Barlach-Straße zu einem Vorfall im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein offensichtlich stark alkoholisierter Pkw-Fahrer beinahe eine Fußgängerin erfasst haben. Die bislang unbekannte Frau konnte einen Zusammenstoß offenbar nur durch einen Sprung zur Seite verhindern. Die Polizei hat ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 10:29

    POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Bockhorn (ots) - Am 12.04.2026, gegen 17:35 Uhr, kam es im Bereich der Vareler Straße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Pkw-Fahrer kurz vor der Einmündung zur B437 nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und geriet in den Gegenverkehr. Anschließend querte das Fahrzeug die B437 und kam gegenüberliegend in einem Graben zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 09:18

    POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw

    Bockhorn (ots) - Am 09.04.2026, zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr, kam es im Bereich Klinkerhof in Bockhorn zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter blauer VW Tiguan auf einem Parkplatz durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Vermutlich wurde die Heckklappe des Fahrzeugs mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren