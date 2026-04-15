Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Wangerland (ots)

Im Zeitraum vom 13.04.2026, 12:20 Uhr, bis 14.04.2026, 13:18 Uhr, kam es in der Wassenser Straße im Wangerland zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren des Hauses wurde insbesondere das Schlafzimmer durchsucht. Die Täter entwendeten nach ersten Angaben Schmuck in bislang unbekannter Menge und Wert sowie eine Kamera. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

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