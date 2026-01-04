Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall im Parkhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026, kam es gegen 14:30 Uhr im Parkhaus der Rheingalerie auf der ersten Parkebene, Parkreihe B, zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein dort ordnungsgemäß geparkter blauer SUV durch einen Ford im Zuge eines Ausparkvorgangs im Frontbereich beschädigt. Die Kenntnisnahme des Verkehrsunfalls erfolgte erst am Folgetag durch die Mitteilung unbeteiligter Zeugen. Derzeit ist unklar, ob der Unfallverursacher seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen ist. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sowie den Halter des beschädigten blauen SUV, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-24150 oder E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell