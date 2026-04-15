Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstärkte Kontrollen an Schulen - Nutzung nicht zugelassener E-Scooter festgestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am 14.04.2026 wurden im Rahmen gemeinsamer Kontrollen der Polizei mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Wilhelmshaven im Bereich der Grundschule Stadtmitte mehrere Verstöße im Zusammenhang mit elektrisch betriebenen Rollern festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten zahlreiche Schülerinnen und Schüler elektrisch betriebene Roller, die Geschwindigkeiten von bis zu 20 km/h erreichen können. Diese Fahrzeuge sind in der Regel nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und unterliegen der Versicherungspflicht.

Das Führen solcher nicht zugelassener Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum stellt eine Straftat dar.

Die Polizei weist darauf hin, dass Eltern sowie Erziehungsberechtigte sich über die rechtlichen Bestimmungen informieren und ihre Kinder entsprechend sensibilisieren sollten.

Weitere Kontrollen in diesem Bereich sind vorgesehen.

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