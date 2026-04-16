Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl am Bahnhofsplatz
Wilhelmshaven (ots)
Am 15.04.2026, zwischen 15:15 Uhr und 15:35 Uhr, kam es am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen mehrere Beschuldigte eine Vielzahl von Kosmetikartikeln aus der Auslage, entfernten die Preisauszeichnungen und verstauten die Ware unter anderem in einem mitgeführten Rucksack. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Im Kassenbereich wurden die Personen durch einen Ladendetektiv angesprochen und zurück in das Geschäft gebeten. Der Diebstahl wurde eingeräumt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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