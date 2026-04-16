Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis - falscher Führerschein vorgezeigt
Wilhelmshaven (ots)
Am 15.04.2026, gegen 15:00 Uhr, wurde im Bereich Bojenweg in Wilhelmshaven ein Verkehrsdelikt festgestellt.
Nach bisherigen Erkenntnissen wies sich ein 30-jähriger Mann im Rahmen einer Kontrolle mit einem falschen Führerschein aus. Im weiteren Verlauf führte er einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum vom Kontrollort bis zu seiner Wohnanschrift, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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