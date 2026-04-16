PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis - falscher Führerschein vorgezeigt

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.04.2026, gegen 15:00 Uhr, wurde im Bereich Bojenweg in Wilhelmshaven ein Verkehrsdelikt festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wies sich ein 30-jähriger Mann im Rahmen einer Kontrolle mit einem falschen Führerschein aus. Im weiteren Verlauf führte er einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum vom Kontrollort bis zu seiner Wohnanschrift, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 10:30

    POL-WHV: Ladendiebstahl am Bahnhofsplatz

    Wilhelmshaven (ots) - Am 15.04.2026, zwischen 15:15 Uhr und 15:35 Uhr, kam es am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen mehrere Beschuldigte eine Vielzahl von Kosmetikartikeln aus der Auslage, entfernten die Preisauszeichnungen und verstauten die Ware unter anderem in einem mitgeführten Rucksack. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne die Waren zu ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 07:37

    POL-WHV: Gemeinsamer Pressetermin zum Waffenverbot im ÖPNV - Presseeinladung

    Wilhelmshaven (ots) - Seit dem 01.04.2026 gilt ein waffenrechtliches Verbot im öffentlichen Personennahverkehr Vor diesem Hintergrund laden die Stadt Wilhelmshaven, der Landkreis Friesland sowie die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Medienvertreterinnen und -vertreter zu einem gemeinsamen Pressetermin ein. Dieser findet am 20.04.2026 ab 12:00 Uhr am Busbahnhof ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 10:11

    POL-WHV: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

    Wangerland (ots) - Im Zeitraum vom 13.04.2026, 12:20 Uhr, bis 14.04.2026, 13:18 Uhr, kam es in der Wassenser Straße im Wangerland zu einem Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren des Hauses wurde insbesondere das Schlafzimmer durchsucht. Die Täter entwendeten nach ersten Angaben Schmuck in bislang unbekannter Menge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren