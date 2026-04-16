POL-WHV: Auffahrunfall auf der Neuenburger Straße

Wangerland (ots) - Am 15.04.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 87 im Wangerland zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer die Kreisstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den ...

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