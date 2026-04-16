Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Auffahrunfall auf der Neuenburger Straße
Zetel (ots)
Am 15.04.2026, gegen 12:35 Uhr, kam es auf der Neuenburger Straße im Bereich Zetel zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Pkw hintereinander die Straße in nördliche Richtung. In Höhe einer Tankstelle musste das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Fahrzeugführer erkannte dies zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Fahrer des vorausfahrenden Pkw wurde leicht verletzt.
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