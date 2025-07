POL-EL: Meppen - Audi beschädigt

Schüttorf (ots) - In Schüttorf sind in der Nacht zum heutigen Samstag bislang unbekannte Täter gegen 3:45 Uhr in eine Spielothek an der Industriestraße eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und gelangten so in das Objekt. Vermutlich wurden die Täter durch die ausgelöste Alarmanlage bei der Tat gestört und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. ...

