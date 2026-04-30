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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kleinkraftradfahrer bei Unfall schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

30.04.2026 | Kreis Stormarn | 29.04.2026 - Glinde

Mittwochnachmittag kam es in Glinde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer und einem PKW. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen.

Am 29.04.2026 gegen 16:45 Uhr soll ein 54-jähriger Hamburger mit einem PKW der Marke VW die Avenue St. Sebastian in Richtung Buchenweg befahren haben. Hinter diesem soll sich ein 17-jähriger Deutscher auf einem Kleinkraftrad befunden haben. Als der PKW-Fahrer an der Ampel Buchenweg verkehrsbedingt angehalten habe, sei es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall gekommen, infolgedessen der Kleinkraftradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.

Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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