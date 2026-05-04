PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Dachstuhl und Fassadenbrand in Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

04.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.05.2026 - Ratzeburg

Samstagnachmittag wurde Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Domstraße in Ratzeburg gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Durch die Feuerwehrkräfte wurde ein Brand an einer Holzaußenfassade und im Dachstuhlbereich lokalisiert. Dieser konnte vollständig gelöscht werden. Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt.

Ob der entstandene Brand durch vorher stattgefundene Dacharbeiten an einem unmittelbar angrenzenden Flachdach verursacht worden sein könnte, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Eine an den Arbeiten beteiligte 24-jährige Frau wurde mit leichten Verletzungen, Verdacht auf Rauchgasintoxikation, in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 11:43

    POL-RZ: Zeugen des Fahrraddiebstahles gesucht

    Ratzeburg (ots) - 04.05.2026 | Kreis Stormarn | 27.04.2026 - Bargteheide Bereits am 27.04.2026, kam es in der Straße Am Markt in Bargteheide zu einem Fahrraddiebstahl. Der Geschädigte schloss sein E-Bike gegen 17.20 Uhr, neben dem Sparkassen Gebäude, lediglich an seinem Rahmen an. Als er gegen 18.50 Uhr zurückkehrte, war sein Fahrrad nicht mehr vor Ort. Umgehend machte er sich auf die Suche und sprach diverse ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 10:39

    POL-RZ: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

    Ratzeburg (ots) - 04.05.2026 | Kreis Stormarn | 30.04.2026 - Reinbek Bereits am vergangenen Donnerstag kam es in der Straßen Eichenbusch in Reinbek zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 87-jährigen Seniorin. Gegen 12.00 Uhr hätte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Geschädigten geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben, der Messungen und Überprüfungen an Wasserhähnen durchführen müsse. Die ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 08:31

    POL-RZ: Täter beim Einbruch im Haus überrascht

    Ratzeburg (ots) - 04.05.2026 | Kreis Stormarn | 03.05.2026 - Großhansdorf In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Bei den Rauhen Bergen in Großhansdorf. Dabei wurde der Einbrecher von der Bewohnerin überrascht und ergriff die Flucht. Zwischen 03.30 Uhr und 04.15 Uhr drang ein unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in den Bungalow der Seniorin ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren