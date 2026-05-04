Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Dachstuhl und Fassadenbrand in Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

04.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.05.2026 - Ratzeburg

Samstagnachmittag wurde Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Domstraße in Ratzeburg gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Durch die Feuerwehrkräfte wurde ein Brand an einer Holzaußenfassade und im Dachstuhlbereich lokalisiert. Dieser konnte vollständig gelöscht werden. Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt.

Ob der entstandene Brand durch vorher stattgefundene Dacharbeiten an einem unmittelbar angrenzenden Flachdach verursacht worden sein könnte, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Eine an den Arbeiten beteiligte 24-jährige Frau wurde mit leichten Verletzungen, Verdacht auf Rauchgasintoxikation, in ein Krankenhaus eingeliefert.

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