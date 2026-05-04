Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen des Fahrraddiebstahles gesucht

Ratzeburg (ots)

04.05.2026 | Kreis Stormarn | 27.04.2026 - Bargteheide

Bereits am 27.04.2026, kam es in der Straße Am Markt in Bargteheide zu einem Fahrraddiebstahl.

Der Geschädigte schloss sein E-Bike gegen 17.20 Uhr, neben dem Sparkassen Gebäude, lediglich an seinem Rahmen an. Als er gegen 18.50 Uhr zurückkehrte, war sein Fahrrad nicht mehr vor Ort. Umgehend machte er sich auf die Suche und sprach diverse Passanten an, ob diese etwas gesehen hätten. Zwei Kinder haben dem Geschädigten daraufhin mitgeteilt, dass sie Jugendliche beobachtet hätten, die das Fahrrad davontrugen. Noch bevor die Polizei vor Ort eintraf, entfernte sich die Kinder und konnten so nicht mehr zum beobachteten Sachverhalt befragt werden.

Die Ermittler der Polizei in Bargteheide bitte darum, dass sich die Kinder mit ihren Eltern melden. Des weiteren suchen sie nach Zeugen, die möglicherweise Jugendliche mit einem E-Bike beobachtet haben, welche das beige Rad getragen und nicht geschoben haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04532/7071-0 zu melden.

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