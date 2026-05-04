PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen des Fahrraddiebstahles gesucht

Ratzeburg (ots)

04.05.2026 | Kreis Stormarn | 27.04.2026 - Bargteheide

Bereits am 27.04.2026, kam es in der Straße Am Markt in Bargteheide zu einem Fahrraddiebstahl.

Der Geschädigte schloss sein E-Bike gegen 17.20 Uhr, neben dem Sparkassen Gebäude, lediglich an seinem Rahmen an. Als er gegen 18.50 Uhr zurückkehrte, war sein Fahrrad nicht mehr vor Ort. Umgehend machte er sich auf die Suche und sprach diverse Passanten an, ob diese etwas gesehen hätten. Zwei Kinder haben dem Geschädigten daraufhin mitgeteilt, dass sie Jugendliche beobachtet hätten, die das Fahrrad davontrugen. Noch bevor die Polizei vor Ort eintraf, entfernte sich die Kinder und konnten so nicht mehr zum beobachteten Sachverhalt befragt werden.

Die Ermittler der Polizei in Bargteheide bitte darum, dass sich die Kinder mit ihren Eltern melden. Des weiteren suchen sie nach Zeugen, die möglicherweise Jugendliche mit einem E-Bike beobachtet haben, welche das beige Rad getragen und nicht geschoben haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04532/7071-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 10:39

    POL-RZ: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

    Ratzeburg (ots) - 04.05.2026 | Kreis Stormarn | 30.04.2026 - Reinbek Bereits am vergangenen Donnerstag kam es in der Straßen Eichenbusch in Reinbek zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 87-jährigen Seniorin. Gegen 12.00 Uhr hätte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Geschädigten geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben, der Messungen und Überprüfungen an Wasserhähnen durchführen müsse. Die ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 08:31

    POL-RZ: Täter beim Einbruch im Haus überrascht

    Ratzeburg (ots) - 04.05.2026 | Kreis Stormarn | 03.05.2026 - Großhansdorf In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Bei den Rauhen Bergen in Großhansdorf. Dabei wurde der Einbrecher von der Bewohnerin überrascht und ergriff die Flucht. Zwischen 03.30 Uhr und 04.15 Uhr drang ein unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in den Bungalow der Seniorin ein. ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 08:11

    POL-RZ: Wohnungsbrand in Bargteheide

    Ratzeburg (ots) - 04.05.2026 | Kreis Stormarn | 02.05.2026 - Bargteheide Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Mittelweg in Bargteheide wurden die Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei am Samstagabend (02.05.2026) gerufen Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die brandbetroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach gegen 19.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren