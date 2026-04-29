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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (401) Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Fürth - Tatverdächtiger nach Raubdelikt ermittelt

Fürth (ots)

Wie mit Meldung 357 vom 14.04.2026 berichtet, ereignete sich am Fürther Hauptbahnhof ein Raubdelikt zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen. Die Kriminalpolizei Fürth hat nun einen der Tatverdächtigen ermittelt.

Der 14-jährige Deutsche war als Fahrgast der Buslinie 172 von der Stiftungsstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Im Bus und später im Bereich des Hauptbahnhofes wurde der Jugendliche körperlich angegriffen und unter Drohung mit Gewalt aufgefordert, seine Fanjacke, sein Fan-T-Shirt sowie Aufkleber eines Fußballvereins herauszugeben.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines Raubdelikts. Im Rahmen von Zeugenbefragungen und umfangreichen Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei Fürth, einen 18-jährigen Deutschen als einen der Tatverdächtigen zu ermitteln.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann. Er wurde am gestrigen Dienstag (28.04.2026) dem Ermittlungsrichter vorgeführt, dieser erließ einen Haftbefehl. Die Ermittlungen zur Identifizierung der weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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