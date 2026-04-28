POL-MFR: (400) 89-jähriger Johann C. aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Seit Samstagmittag (25.04.2026) wird der 89-jährige Johann C. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Herr C. verließ am Samstagmittag (25.04.2026) gegen 11:30 Uhr zu Fuß sein Altersheim in der Salzbrunner Straße. Seitdem ist er nicht mehr zurückgekehrt. Suchmaßnahmen der Nürnberger ...

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