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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (400) 89-jähriger Johann C. aus Nürnberg vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 397 berichtet, galt der 89-Jährige seit Samstagmittag (25.04.2026) als vermisst. Zwischenzeitlich konnte er wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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