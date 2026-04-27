Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (398) Pkw gestohlen - Zeugen gesucht
Nürnberg (ots)
Zwischen Donnerstagnachmittag (23.04.2026) und Freitagvormittag (24.04.2026) entwendeten Unbekannte einen Audi in Nürnberg. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
Der schwarze Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen N-EM 1402 wurde am Donnerstag gegen 14:00 Uhr im Nürnberger Storchenweg abgestellt. Am Freitagvormittag wurde der Diebstahl des Fahrzeugs bemerkt.
Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt haben oder den schwarzen Audi Q5 seit dessen Diebstahl gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.
Erstellt durch: Oliver Trebing / mc
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