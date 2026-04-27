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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (398) Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (23.04.2026) und Freitagvormittag (24.04.2026) entwendeten Unbekannte einen Audi in Nürnberg. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der schwarze Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen N-EM 1402 wurde am Donnerstag gegen 14:00 Uhr im Nürnberger Storchenweg abgestellt. Am Freitagvormittag wurde der Diebstahl des Fahrzeugs bemerkt.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt haben oder den schwarzen Audi Q5 seit dessen Diebstahl gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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