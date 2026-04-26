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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (395) Fußballspiel 1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg - Bilanz der Polizei

Nürnberg (ots)

Am Sonntag (26.04.2026) fand im Nürnberger Max-Morlock-Stadion das Zweitliga-Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Magdeburg statt. Bereits vor dem Spiel betreuten die polizeilichen Einsatzkräfte einen Fanmarsch durch das Stadtgebiet.

Ab 09:00 Uhr versammelten sich im Bereich des Wöhrder Sees Anhänger des 1. FC Nürnberg, um im Anschluss einen Fanmarsch in Richtung Max-Morlock-Stadion durchzuführen. Nach polizeilicher Schätzung beteiligten sich daran rund 2.300 Personen. Während des Fanmarschs kam es wiederholt zur Zündung von Rauchtöpfen und Pyrotechnik. Zudem skandierten die Teilnehmer diverse Beleidigungen, die sich gegen die polizeilichen Einsatzkräfte richteten. Entlang der Wegstrecke, die hauptsächlich über die Regensburger Straße führte, entstanden entsprechende Behinderungen für den Fahrzeug- und Schienenverkehr.

Um das unmittelbare Aufeinandertreffen rivalisierender Fangruppierungen zu verhindern, setzte die Polizei beim Einlass ins Stadion und im Stadionumfeld wiederum auf die konsequente räumliche Trennung von Heim- und Gastfans. Zusätzlich erfolgte eine polizeiliche Überwachung der Einlasskontrollen. Im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Spiel verzeichnete die Polizei keine nennenswerten Störungen.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd waren zur Betreuung des Fußballspiels und des Fanmarschs mehrere hundert Kräfte der mittelfränkischen Polizei sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Konrad

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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