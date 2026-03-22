Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Werlte - Diebstahl von Überwachungskameras
Werlte (ots)
Am Mittwoch, den 18.03.2026, kam es gegen 23:00 Uhr an der Hauptstraße in Werlte zu einem Diebstahl.
Ein bislang unbekannter männlicher Täter entwendete zwei an einem Wohn- und Geschäftshaus (Blumengeschäft) angebrachte Überwachungskameras.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.
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Christopher Degner
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