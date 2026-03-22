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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Diebstahl von Überwachungskameras

Werlte (ots)

Am Mittwoch, den 18.03.2026, kam es gegen 23:00 Uhr an der Hauptstraße in Werlte zu einem Diebstahl.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter entwendete zwei an einem Wohn- und Geschäftshaus (Blumengeschäft) angebrachte Überwachungskameras.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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