Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Diebstahl von Überwachungskameras

Werlte (ots)

Am Mittwoch, den 18.03.2026, kam es gegen 23:00 Uhr an der Hauptstraße in Werlte zu einem Diebstahl.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter entwendete zwei an einem Wohn- und Geschäftshaus (Blumengeschäft) angebrachte Überwachungskameras.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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