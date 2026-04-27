Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (397) 89-jähriger Johann C. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Seit Samstagmittag (25.04.2026) wird der 89-jährige Johann C. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Herr C. verließ am Samstagmittag (25.04.2026) gegen 11:30 Uhr zu Fuß sein Altersheim in der Salzbrunner Straße. Seitdem ist er nicht mehr zurückgekehrt. Suchmaßnahmen der Nürnberger Polizeiinspektionen sowie der Einsatz von Personensuchhunden führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Eine Personenbeschreibung sowie ein Lichtbild finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/101926/index.html

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach Johann C. um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort des 89-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

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