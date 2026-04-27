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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (396) Einbruch in Schule in Ansbach - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Im Zeitraum von Freitagmittag (24.04.2026) bis Sonntagmorgen (26.04.2026) brachen Unbekannte in eine Schule in Ansbach ein. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 13:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Schulgebäude in der Breitstraße. In den Innenräumen öffneten sie mehrere Pulte und entwendeten unter anderem Bargeld aus einer Klassenkasse.

Zur Höhe des entstandenen Sach- und Entwendungsschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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