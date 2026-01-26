Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Bendorf

Bendorf (ots)

Am Samstagnachmittag und Sonntagabend wurden durch die Polizei Bendorf im Stadtgebiet verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. So konnten am Samstagnachmittag in der Siegburger Straße innerhalb von ca. 1 Stunde, 6 Gurtverstöße und 3 Verstöße wegen unerlaubter Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer festgestellt und sanktioniert werden. Am Sonntagabend wurde eine Laser-Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hier waren 5 Verkehrsteilnehmer in der Ringstraße zu schnell unterwegs. Die höchste Überschreitung betrug 23 km/h, was zu einem 1 Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg und 115 Euro Bußgeld führen wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell