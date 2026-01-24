PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht auf der B260 Lahnstein - Bad Ems Fahrzeugführer fußläufig flüchtig

Lahnstein (ots)

Am Abend des 23.01.2026 gegen 21:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B260 in Höhe des Parkplatzes "Ruppertsklamm".

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam ein dunkler Audi A6 bei der Fahrt von Lahnstein in Fahrtrichtung Bad Ems ohne Fremdeinwirkung auf den vor Ort befindlichen Fahrbahntrenner, wurde nach rechts abgewiesen, schlug hier in die dort befindliche Schutzplanke ein und blieb nicht mehr fahrbereit an der Unfallstelle stehen. Hierdurch wurde ein gr0ßes Trümmerfeld über beide Fahrspuren verteilt. Hierdurch kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen.

Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vor Eintreffen der eingesetzten Beamten fußläufig von der Unfallstelle.

Die Unfallstelle ist geräumt. Die Ermittlungen dauern an.

Kann jemand Angaben zum Fahrzeugführer machen? Wurde jemand Zeuge des Unfalls und kann ergänzende Angaben zum Unfallhergang machen?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130
E-Mail: PILahnstein.Wach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

