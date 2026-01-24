Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht nach Zurückrollen an Stoppschild

Bickenbach (ots)

Am 24.01.2026 kam es gegen 12:18 Uhr an der Einmündung L218 / B327 in Bickenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Unfallverursachende Fahrzeug, ein schwarzer SUV, ist an dem dortigen Stoppschild gegen das hinter ihm stehende Fahrzeug gerollt. Hierbei kam es zu Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Das unfallverursachende Fahrzeug war im hinteren Bereich erheblich verschmutzt und hat mehrere Teile der Plastikverkleidung verloren.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei sachdienlichen Hinweisen bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell