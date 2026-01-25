PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen in Kruft - Zeugenaufruf

Kruft (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 24.01.2026, bis Sonntag, den 25.01.2026, kam es in der Ortslage Kruft zur Sachbeschädigung mehrerer Fahrzeuge. Dabei hat eine unbekannte Täterschaft nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 02632-9210
E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

