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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (399) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 27.04.2026

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (27.04.2026) fanden im Nürnberger Stadtgebiet mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei trennte die unterschiedlichen politischen Lager konsequent und gewährleistete einen weitestgehend störungsfreien Verlauf.

Ab etwa 18:30 Uhr versammelten sich unter dem Titel "Die Regierung zerstört unser Land - Neuwahlen jetzt!" in der Spitze rund 60 Personen im Bereich der Waaggasse. Zeitgleich formierten sich in unmittelbarer Nähe mehrere Gegenproteste, an denen in der Spitze etwa 110 Personen teilnahmen. Die Polizei setzte Sperrgitter ein, um die Teilnehmer der unterschiedlichen Versammlungen voneinander zu trennen.

Gegen 19:15 Uhr setzte sich die erstgenannte Versammlung als Demonstrationszug auf der angemeldeten Wegstrecke durch die Nürnberger Innenstadt in Bewegung. Ein Großteil der Gegendemonstrationen beteiligte sich ebenfalls an den angemeldeten Gegenaufzügen.

Im weiteren Verlauf kam es vereinzelt zu Blockadeaktionen. Mehrere Gegendemonstranten ließen sich auf der Wegstrecke nieder, um den Aufzug zu blockieren. Die Einsatzleitung der Polizei wertete dies jeweils als Versammlungen und beschränkte sie, indem sie mehrfach die Teilnehmer aufforderte, die Wegstrecke freizumachen. Die Blockaden konnten entweder umlaufen oder aufgelöst werden. Personen, die den wiederholten Aufforderungen nicht nachkamen, wurden durch die Beamten zur Seite getragen, sodass der Demonstrationszug fortgesetzt werden konnte.

Gegen 21:15 Uhr erklärten die jeweiligen Versammlungsleiter die Versammlungen für beendet. Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft im Nachgang, ob weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen und übernimmt die Ermittlungen zu geltend gemachten Straftaten.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Sebald

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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