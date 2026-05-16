Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 16.05.2026

Delmenhorst (ots)

Hude: Aufbruch eines Firmentransporters

In der Zeit von Mittwoch, den 13.05.2026, 15:30 Uhr bis Freitag, den 15.05.2026, 06:30 Uhr wurde in Hude in der Max-von-Eyth-Straße die Seitenscheibe eines an der Straße abgestellten Firmentransportes der Marke Mercedes eingeschlagen und ein Laptop, ein Smartphone und eine Jacke entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Hude unter 04408-809030 entgegen.

Harpstedt: tödlicher Verkehrsunfall

Am Freitag, um 19:07 Uhr ist es in Harpstedt im Kreuzungsbereich Schützenweg/ Großer Feldweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 66jährige Fahrerin eines Fiat 500 aus Delmenhorst befuhr den Schützenweg Orts auswärts. An der Kreuzung Großer Feldweg übersieht sie den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 68jährigen Fahrer eines VW Fox aus Harpstedt. Es kommt in der Folge zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt werden und der 68jährige Harpstedter reanimationspflichtig wird und noch an der Unfallstelle trotz Reanimation verstirbt.

Wildeshausen: Wohnungseinbruch

In der Zeit von Freitag, 16:30 Uhr bis Samstag, 00:30 Uhr ist es Wildeshausen in der Ahlhorner Straße zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrparteienhauses. Hierzu gelangten sie zuvor auf den Balkon der Wohnung. In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob Diebesgut entwendet wurde steht bislang nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

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