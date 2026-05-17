Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 17.05.2026

Delmenhorst (ots)

Wardenburg: Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 17.05.2026 zwischen 22:00 und 22:30 Uhr fährt ein 19jähriger aus Friesoythe mit einem nicht zugelassenen Motorrad auf einem öffentlichen Parkplatz an der Korsorsstraße in Wardenburg, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist. Dabei fährt er gegen zwei geparkte Pkw und entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 7.500,- EUR geschätzt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Kirchhatten: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 17.05.2026, um 04:00 Uhr befährt ein 27jähriger Delmenhorster mit seinem Dacia in Hatten aus Richtung Oldenburg kommend die Hauptstraße, als er im Bereich des Ortseinganges alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkommt und mit einem Laternenmast kollidiert. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wird beim Atemalkoholtest ein Wert von 1,59 Promille festgestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe genommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Wildeshausen: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, den 17.05.2026, um 07:05 Uhr befährt ein 29jähriger Wildeshauser mit seinem Audi den Lehmkuhlenweg in Wildeshausen. Bei der Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit wird ein Atemalkoholwert von 1,37 Promille festgestellt. Es wurde Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe genommen und der Führerschein beschlagnahmt.

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