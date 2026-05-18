Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach Pkw-Aufbruch

Delmenhorst (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem es am Sonntag, 17. Mai 2026, in der Zeit von 14:45 bis 17:00 Uhr, zu einem Diebstahl aus einem Pkw in Delmenhorst gekommen ist.

In der Weberstraße haben Unbekannte die Scheibe eines geparkten Mercedes eingeschlagen und sich so Zutritt zum Fahrzeuginneren verschafft. Entwendet wurde aus dem Innenraum eine Handtasche mitsamt einer Geldbörse.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

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