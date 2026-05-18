Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Oberschule in Jade +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntag, 17. Mai 2026, gegen 20:20 Uhr, auf dem Gelände der Oberschule in Jade eine Fensterscheibe. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte den Notruf und sah zwei Personen flüchten.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise auf mögliche Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

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