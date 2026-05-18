Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Oberschule in Jade +++ Zeugenaufruf
Delmenhorst (ots)
Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntag, 17. Mai 2026, gegen 20:20 Uhr, auf dem Gelände der Oberschule in Jade eine Fensterscheibe. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte den Notruf und sah zwei Personen flüchten.
Der entstandene Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt.
Wer Hinweise auf mögliche Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Tamara Fortkamp
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