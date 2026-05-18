Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Eisautomat in Dötlingen +++ Zeugenaufruf
Delmenhorst (ots)
Am Montag, den 18. Mai 2026, gegen 04:00 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines Verkaufsautomaten an der Hauptstraße in Dötlingen ein. Anschließend wurde das in dem Automaten befindliche Speiseeis entwendet.
Der Gesamtschaden ist bislang unbekannt.
Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431 9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Tamara Fortkamp
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