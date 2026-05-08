Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach- Ewattingen: Mitteilung über versuchte Entführung in Sozialen Medien

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, wurde der Polizei bekannt, dass über Soziale Medien eine Warnung als Sprachnachricht im Umlauf sei, die von einer missglückten Entführung in Wutach- Ewattingen handelte. Nach Angaben einer 17-Jährigen sei sie am Mittwoch, 06.05.2026, gegen 17.25 Uhr, zu einer Bushaltestelle gelaufen, als ein heller Lieferwagen neben ihr bremste und der Fahrer ausgestiegen und auf sie zugegangen sei. Die 17-Jährige habe Angst bekommen und sei dann weggerannt, währenddessen habe der Fahrer ihr noch hinterhergerufen. Die Ermittlungen zur Verifizierung des Vorfalles dauern an. Der Polizeiposten Bonndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zu Lieferwagen oder Fahrer geben können. Der Polizeiposten Bonndorf ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07703 9325 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, Warnmeldungen in sozialen Medien nicht ungefiltert zu teilen, sondern sich über den Wahrheitsgehalt zu erkundigen oder die Meldung der Polizei abzuwarten. Informieren Sie sich über die Kanäle des Polizeipräsidiums Freiburg in den sozialen Medien für aktuelle und verlässliche Informationen.

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