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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte überfallen Passanten beim Stühlinger Kirchplatz

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter soll am Mittwoch, 06.05.2026, gegen 22.20 Uhr einen Passanten beim Stühlinger Kirchplatz in Freiburg angegriffen und verletzt haben.

Wie der 28-jährige Geschädigte der Polizei mitteilte, habe sich der Vorfall im unteren Bereich des Treppenabgangs von der Stadtbahnbrücke zur Radstation ereignet. Der Unbekannte habe den Geschädigten beleidigt und dabei versucht, ihm das Smartphone aus der Hosentasche zu entwenden. Als der Geschädigte das verhinderte, habe der Täter auf den Mann eingeschlagen. Anschließend entfernte sich der Täter von der Tatörtlichkeit.

Noch während der Geschädigte am Boden lag, habe sich eine dreiköpfige Personengruppe genähert und ihm das Smartphone abgenommen. Der Geschädigte folgte den Männern auf den Stühlinger Kirchplatz und konnte sein Smartphone wiedererlangen und die Polizei verständigen. Die drei Männer flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Der Täter, der den Geschädigten beim Treppenabgang angriff, soll mit einem grauen Kapuzenpullover und einer blaue Jeanshose bekleidet gewesen sein. Ein anderer Tatverdächtiger aus der dreiköpfigen Personengruppe soll aufgrund einer Beeinträchtigung am Bein einen auffälligen Gang gehabt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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