Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Blumengeschäft und in Café am Bahnhofplatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.50 Uhr bis 02.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft über ein gekipptes Fenster in ein Café am Bahnhofplatz. Aus einer Kasse wurde Bargeld entwendet. Ebenso wurden Lebensmittel entwendet.

In der gleichen Nacht, gegen 03.45 Uhr, gelangte eine Unbekannte Täterschaft ebenfalls übe ein gekipptes Fenster in ein Blumengeschäft am Bahnhofplatz. Auch hier wurde aus einer Kasse Bargeld entwendet.

Ein Tatzusammenhang wird vermutet.

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