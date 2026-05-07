Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Güterstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 13.00 Uhr bis 19.30 Uhr, wurde ein grauer Opel Astra im Frontbereich von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Opel Astra stand auf einem Parkplatz in der Güterstraße unweit eines Imbisses. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Aufgrund der starken Frequentierung des Parkplatzes erhofft sich das Polizeirevier Rheinfelden Hinweise aus der Bevölkerung. Das gesuchte Fahrzeug könnte eine Rote Farbe haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07623 74040 entgegen.

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