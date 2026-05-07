PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Güterstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 13.00 Uhr bis 19.30 Uhr, wurde ein grauer Opel Astra im Frontbereich von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Opel Astra stand auf einem Parkplatz in der Güterstraße unweit eines Imbisses. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Aufgrund der starken Frequentierung des Parkplatzes erhofft sich das Polizeirevier Rheinfelden Hinweise aus der Bevölkerung. Das gesuchte Fahrzeug könnte eine Rote Farbe haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07623 74040 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 15:03

    POL-FR: Binzen: Unfall auf Kundenparkplatz - sehr hoher Sachschaden

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 06.05.2026, gegen 11.45 Uhr, kam es auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes im Kanderweg zu einem Unfall, bei welchem drei Pkws sowie eine Gebäudefassade beschädigt wurden. Nach Sachlage fuhr ein 82-jähriger Pkw-Fahrer rückwärts aus einem Parkplatz aus. Nach etwa 8 Meter Rückwärtsfahrt kollidierte der 82-Jährige mit ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 15:01

    POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 05.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannter Art und Weise in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ludw.-Jahn-Straße. Unter anderem wurden Bargeld und elektronische Geräte entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren