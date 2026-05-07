Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Unfall auf Kundenparkplatz - sehr hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2026, gegen 11.45 Uhr, kam es auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes im Kanderweg zu einem Unfall, bei welchem drei Pkws sowie eine Gebäudefassade beschädigt wurden.

Nach Sachlage fuhr ein 82-jähriger Pkw-Fahrer rückwärts aus einem Parkplatz aus. Nach etwa 8 Meter Rückwärtsfahrt kollidierte der 82-Jährige mit einem geparkten Pkw. Der geparkte Pkw wurde nach vorne geschoben und gegen einen Einkaufswagenunterstand sowie der Gebäudefassade des Lebensmittelmarktes gedrückt. Im weiteren Verlauf fuhr der 82-Jährige wieder etwa 6,5 Meter nach vorne und kollidierte mit einem weiteren geparkten Pkw. Wegen dem Verdacht einer akuten internistischen Gesundheitsstörung wurde der 82-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Pkws mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

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