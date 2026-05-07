Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Bad Bellingen: 85-jährige Frau vermisst - hier: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Frau lebend aufgefunden

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 06.05.2026, konnte die 85-jährige Vermisste in einem gesundheitlich sehr kritischen Zustand in Kleinkems aufgefunden werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus nach Freiburg geflogen. Die Öffentlichkeitfahndung wird zurückgenommen. Die Medienschaffenden werden gebeten das Lichtbild nicht weiter zu verwenden. Ursprungsmeldung:(03.05.26 / 17.13 Uhr) Seit Samstagabend, den 02.05.2026 gegen 21 Uhr, wird eine 85-jährige Frau aus Bad Bellingen vermisst. Die Seniorin verließ in einem unbeobachteten Moment ein Pflegeheim und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist ca. 170- 175 cm groß, hat kurze graue Haare und ist schlank. Vermutlich ist sie mit einem roten Oberteil sowie einer hellen Jacke bekleidet und trägt schwarze Schuhe. Sie ist auf Medikamente angewiesen. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht aufgefunden werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Ein Lichtbild der Vermissten kann hier heruntergeladen werden: https://fahndung.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Das Einverständnis der Angehörigen zur Veröffentlichung liegt vor. Hinweise zum Aufenthaltsort der Person können rund um die Uhr unter der 0761/882-5777 mitgeteilt werden.

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