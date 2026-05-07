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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Bad Bellingen: 85-jährige Frau vermisst - hier: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Frau lebend aufgefunden

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 06.05.2026, konnte die 85-jährige Vermisste in 
einem gesundheitlich sehr kritischen Zustand in Kleinkems aufgefunden
werden. 

Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus nach 
Freiburg geflogen. 

Die Öffentlichkeitfahndung wird zurückgenommen.

Die Medienschaffenden werden gebeten das Lichtbild nicht weiter zu 
verwenden. 



Ursprungsmeldung:(03.05.26 / 17.13 Uhr)

Seit Samstagabend, den 02.05.2026 gegen 21 Uhr, wird eine 85-jährige 
Frau aus Bad Bellingen vermisst.

Die Seniorin verließ in einem unbeobachteten Moment ein Pflegeheim 
und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist ca. 170- 
175 cm groß, hat kurze graue Haare und ist schlank.

Vermutlich ist sie mit einem roten Oberteil sowie einer hellen Jacke 
bekleidet und trägt schwarze Schuhe. Sie ist auf Medikamente 
angewiesen.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht aufgefunden 
werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen
Lage befindet.

Ein Lichtbild der Vermissten kann hier heruntergeladen werden:

https://fahndung.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Das Einverständnis der Angehörigen zur Veröffentlichung liegt vor.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Person können rund um die Uhr unter 
der 0761/882-5777 mitgeteilt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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