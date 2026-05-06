Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Öffentlichkeitsfahndung nach entflohenem Straftäter

Freiburg (ots)

Am 01.05.2026 ist der wegen versuchten Totschlags zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilte Straftäter Sofiane O. aus dem Zentrum für Psychiatrie Emmendingen entwichen. Der 26-Jährige ist als potentiell fremdgefährdend einzustufen. Die Person sollte nicht angesprochen werden. Bei einer Sichtung ist umgehend die Notrufnummer 110 zu wählen.

Ein Foto des Gesuchten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://t1p.de/s0y3z

Personenbeschreibung:

Der Entwichene ist circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt der Flucht trug er einen Stoppelbart und war mit einer dunklen Schirmmütze und einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet.

kp/oec

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