Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schockanruf - Seniorin um Bargeld betrogen

Ludwigshafen (ots)

Am 24.04.2026, gegen 15 Uhr, erhielt eine russisch sprechende Seniorin aus Bad Bergzabern einen Anruf eines ebenfalls russisch sprechenden Unbekannten. Dieser gab sich mit falschem Namen aus und gab vor, dass die Tochter der Seniorin in einen Unfall verwickelt wurde und folglich dringend Geld benötige. Die Seniorin konnte durch den Betrüger nach einem zweistündigen Telefonat überzeugt werden, Bargeld einer Person zu übergeben, welche an ihrer Wohnanschrift erschien. Die Senioren beschrieb den Abholer mit dunklen Haaren und mit leichtem Bartwuchs. Er sei mit einer grün-gelben Jacke bekleidet gewesen und habe ebenfalls russisch gesprochen.

Wer hat am 24.04.2026 im Bereich der Trifelsstraße in Bad Bergzabern verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem beschriebenen Abholer machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat Warnhinweise auch in russischer Sprache auf seiner Homepage: https://s.rlp.de/QW8vPrD zur Verfügung gestellt.

- Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei! - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

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