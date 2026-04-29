Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 19-Jähriger

Speyer (ots)

Seit Dienstag, 28.04.2026, wird eine in Speyer wohnende 19-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, ihre Wohnanschrift in Speyer-West. Zuletzt wurde die Vermisste an ihrer Wohnanschrift gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die 19-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 19-Jährigen:

- ca. 170 cm groß

- 51 kg leicht

- längere braune Haare

- braune Augen

- trägt vermutlich schwarze Leggins und ein rosafarbenes Top

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/EcJbGVr

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

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