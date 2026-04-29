PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 19-Jähriger

Speyer (ots)

Seit Dienstag, 28.04.2026, wird eine in Speyer wohnende 19-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, ihre Wohnanschrift in Speyer-West. Zuletzt wurde die Vermisste an ihrer Wohnanschrift gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die 19-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 19-Jährigen:

   -	ca. 170 cm groß
   -	51 kg leicht
   -	längere braune Haare
   -	braune Augen
   -	trägt vermutlich schwarze Leggins und ein rosafarbenes Top

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/EcJbGVr

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ben Simon
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 01:17

    POL-PPRP: Vermisstensuche - Einsatz eines Polizeihubschraubers

    Speyer/Dudenhofen (ots) - Aktuell kommt es im Bereich Speyer-West/Dudenhofen zu einer Vermisstensuche. Hierzu wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Gesucht wird eine 19-jährige aus Speyer, die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Andreas Fingerle, PvD Telefon: 0621-963-0 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 16:45

    POL-PPRP: Diebstahl eines Rollers

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Montag (26.04.2026) 22:00 Uhr bis Dienstag (27.04.2026) 07:40 Uhr versuchten Unbekannte einen Roller in der Richard-Dehmel-Straße vor einem Wohnhaus auf Höhe der dortigen Kirchengemeinde zu entwenden und beschädigten diesen dabei. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 16:42

    POL-PPRP: Trickdiebstahl in der Fußgängerzone

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (27.04.2026), gegen 09:45 Uhr, wurde ein 58-Jähriger in der Bismarckstraße, im Bereich der Treppe am Lichttor, von einem Unbekannten angesprochen, welcher nach dem Weg fragte. Im Verlauf des Gesprächs entwendete der Unbekannte dem 58-Jährigem unbemerkt dessen Geldbörse. Der Täter war männlich, 50-60 Jahre alt, trug blaue Jeans, eine dunkle Jacke und eine Sonnenbrille. Wer hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren