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POL-PPRP: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" - Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

POL-PPRP: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" - Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz
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Präsidialbereich (ots)

Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten "sicher.mobil.leben" Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautete "Zweiräder im Blick".

Vorsicht und Rücksicht bilden zusammen mit der Beachtung der Verkehrsregeln das Fundament der Verkehrssicherheit. Ziel des diesjährigen Aktionstages war daher, Zweiradfahrende auf die spezifischen Risiken im Straßenverkehr aufmerksam machen und gleichzeitig zur Einhaltung der Straßenverkehrsregeln zu sensibilisieren. Darüber hinaus sollten aber auch Auto- und Lkw-Fahrende kontrolliert und auf mögliche Gefahrensituationen im Zusammenhang mit Zweiradfahrenden hingewiesen werden.

Insgesamt wurden gestern (28.04.2026) im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz 597 Zweiräder kontrolliert. Hierbei leiteten Polizeikräfte insgesamt 186 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In 85 Fällen wurden Verstöße aufgrund des Befahrens des Gehwegs, der Fußgängerzone oder der falschen Straßenseite geahndet. 15 E-Scooter-Fahrende waren ohne gültige Versicherung unterwegs. In drei Fällen wurden an den kontrollierten Fahrzeugen technische Änderungen vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Zudem wurden 157 Pkw und Lkw kontrolliert. Hierbei ahndeten die Einsatzkräfte 102 Ordnungswidrigkeiten, wobei ein Schwerpunkt auf Geschwindigkeitsverstößen und Verstößen gegen Halte- und Parkverbote auf Radverkehrsflächen lag.

Parallel zu den Kontrollen appellierten die Expertinnen und Experten der Zentralen Prävention an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden. In zahlreichen Gesprächen informierten sie über typische Risiken und Herausforderungen, denen Zweiradfahrende im Straßenverkehr begegnen. Vorbildliches Verhalten wurde dabei ausdrücklich hervorgehoben.

Im Präsidialbereich fanden zudem mehrere Präventionsmaßnahmen statt. An Schulzentren wurden Schülerinnen und Schüler im persönlichen Austausch zu den Themen E-Scootern, Risiken für junge Fahrende, Ablenkung und Helmpflicht informiert. In der Neustadter Innenstadt bot die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums zusammen mit Kräften der Polizei Neustadt und dem ADFC einen Informationsstand für Seniorinnen und Senioren an. Im Bereich der Polizeidirektion Landau wurden Motorradfahrende an bekannten Treffpunkt-Parkplätzen angesprochen, über geeignete Schutzkleidung informiert und im Anschluss eine gemeinsame Streckenabfahrt angeboten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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