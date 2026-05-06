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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Wertsachen aus Autos entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 04.05.2026 auf Dienstag, 05.05.2026, wurden in Bad Säckingen mehrere Wertgegenstände aus geparkten Autos entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete bislang unbekannte Täterschaft einen Rucksack mit einem iPad aus einem Audi, der in der Fischergasse geparkt war und einen Laptop aus einem Firmenfahrzeug, welcher in der Hofäckerstraße abgestellt war. Möglicherweise waren die Fahrzeuge nicht vollständig verschlossen. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Stadtgebiet Bad Säckingen wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

TIPP Ihrer Polizei:

Lassen sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück und vergewissern sie sich, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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