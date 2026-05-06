Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Opferstockdiebstahl - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2026, wurde das Fehlen eines Opferstocks in der Kirche in Lottstetten festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine bislang unbekannte Täterschaft am Mittwoch, 29.04.2026, im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr während der Öffnungszeiten der Kirche, gewaltsam den knapp einen Meter hohen, im Boden verankerten Opferstock entwendet haben. Außerdem wurde eine weitere Spendenkasse gewaltsam geöffnet. Die Täterschaft erbeutete Bargeld in nicht bekannter Höhe. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 925820 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

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