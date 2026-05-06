Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verdacht Körperverletzung nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 01.05.2026, gegen 11.35 Uhr, kam es an einer Tankstelle in der Markgrafenstraße zwischen zwei Pkws zu einem Unfall.

In diesem Zusammenhang soll es nach dem Unfall zwischen den beiden Unfallbeteiligten, einem 64-jährigen alten Mann und einem 27-jährigen alten Mann, zu einem Handgemenge gekommen sein. Dabei sei der 64-Jährige gestürzt und habe sich leicht verletzt.

Ein noch nicht bekannter Zeuge soll den Vorfall beobachtet haben. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, in Verbindung setzen. Ebenso werden weitere Zeugen gesucht, welche den Vorfall beobachtet haben.

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