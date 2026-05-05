Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unklarer Sturzvorgang eines Pedelec-Fahrer - schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Erst nachträglich wurde der Polizei ein Sturz eines Pedelec-Fahrers gemeldet, welcher sich schwere Verletzungen zuzog.

Am Mittwoch, 29.04.2026, in dem Zeitraum etwa gegen 21.00 Uhr bis 21.15 Uhr, habe ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer vermutlich die Strecke Bandweg, die Straße "Im Ifang", Markgrafenstraße, vermutlich über den Parkplatz eines Geschäftes zur Güterstraße und die Scheffelstraße befahren. Aus hier noch nicht bekannten Gründen sei der Pedelec-Fahrer irgendwo auf dieser Strecke gestürzt. Er könne sich noch daran erinnern, dass nach dem Sturz Personen ihm helfen wollten, was er aber ablehnte und nach Hause fuhr. Aufgrund starker Schmerzen musste der 46-Jährige in der Nacht ins Unispital nach Basel gebracht werden, wo er operiert wurde.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht zur Aufklärung des Sachverhaltes nun die Personen, welche dem Pedelec-Fahrer Erste Hilfe leisten wollten. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeiposten in Verbindung setzen. Ebenso werden Zeugen gesucht, welche den Sturzvorgang beobachtet haben oder Angaben dazu machen können.

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