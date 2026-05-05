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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann mit Schreckschusspistole in Bar - zu Geldstrafe verurteilt

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des 
Polizeipräsidiums Freiburg

Am Sonntag, den 19.04.2026, hielt sich ein 61-jähriger Mann, welcher 
eine Schreckschusspistole mit sich führte, in einer Bar in Weil am 
Rhein-Friedlingen auf. Er wurde von der Polizei vorläufig 
festgenommen und die Waffe beschlagnahmt. Da der 61-Jährige keinen 
festen Wohnsitz in Deutschland angeben konnte, wurde die vorläufige 
Festnahme bis zum Folgetag angeordnet. Der Mann wurde daraufhin am 
Montag, den 20.04.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach im 
Rahmen eines beschleunigten Verfahrens durch das Amtsgericht Lörrach 
wegen des unerlaubten Führens einer Schusswaffe zu einer Geldstrafe 
in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 15 EUR verurteilt. Die Waffe wurde 
durch das Gericht eingezogen.

Das beschleunigte Verfahren ist in den §§ 417 ff. der 
Strafprozessordnung geregelt. Bei einfach gelagerten Sachverhalten 
können Straftaten, bei denen nicht mehr als ein Jahr Freiheitsstrafe 
in Betracht kommt, in diesem beschleunigten Verfahren verhandelt 
werden. Das beschleunigte Verfahren bietet gegenüber dem normalen 
Strafverfahren einen vereinfachten Verfahrensgang.

Hierdurch ist es möglich, in wesentlich kürzerer Zeit zu einem Urteil
zu kommen.
Insbesondere bei Personen ohne festen Wohnsitz im Inland soll die 
Durchführung des beschleunigten Verfahrens zu einer effektiven 
Strafverfolgung beitragen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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