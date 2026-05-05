Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall beim Abbiegen in der Mühlestraße - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.05.2026, gegen 16.35 Uhr, befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin die Mühlestraße von Haagen kommend und bog an der Einmündung zum Mühlemattweg nach links ein. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 52-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 52-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Kurzzeitig musste die Mühlestraße komplett gesperrt werden, was insbesondere zur Beeinträchtigung des Linienbusverkehrs führte. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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