POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Kfz-Werkstatt
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Montag, 04.05.2026, 21.30 Uhr bis Dienstag, 05.05.2026, 05.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Stahltür auf, um in die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Colmarer Straße zu gelangen. Aus einem Büro wurde aus einer Geldkassette Bargeld entwendet.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell