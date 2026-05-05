POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Freiburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Am Sonntag, den 19.04.2026, hielt sich ein 61-jähriger Mann, welcher eine Schreckschusspistole mit sich führte, in einer Bar in Weil am Rhein-Friedlingen auf. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und die Waffe beschlagnahmt. Da der 61-Jährige ...

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