Polizeiinspektion Sankt Ingbert
POL-IGB: Verkehrsunfall auf der BAB 6 zwischen LKW und PKW bei St. Ingbert
St. Ingbert (ots)
Am 16.04.2026, gegen 07:15 Uhr ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, zwischen den Anschlussstellen St. Ingbert West und Saarbrücken Güdingen ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der LKW-Fahrer beabsichtigte einen Spurwechsel vorzunehmen und übersah hierbei den von links kommenden PKW. In der Folge kollidierte der LKW mit dem PKW und schob diesen in die Beton-Mittelschutzplanke. Die Betonelemente wurden hierdurch über 1 m in die Gegenfahrbahn verschoben. Durch die sich anschließenden Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Saarbrücken bis ca. 10:30 Uhr gesperrt werden. Auf der Richtungsfahrbahn Mannheim kam es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen.
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