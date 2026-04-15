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Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 15.04.2026 zwischen 17:00 Uhr und 17:40 Uhr ereignete sich in der Josefstaler Straße in 66386 St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der Unfallverursacher befährt mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug die Josefstaler Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Sulzbach. Auf Höhe des Anwesens Nr. 86 kollidiert der Unfallverursacher im Vorbeifahren vermutlich mit seinem Seitenspiegel der Beifahrerseite, mit dem Seitenspiegel der Fahrerseite des am Straßenrand geparkten PKW der Geschädigten. Hierdurch wird der Seitenspiegel der Geschädigten massiv beschädigt. Im Anschluss setzt der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Sollten Zeugen Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

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