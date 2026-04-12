Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gefährdung des Straßenverkehrs in der Elversberger Straße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 11.04.2026, gegen 18:35 Uhr, kam es zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs in der Elversberger Straße in St. Ingbert. Eine Fahrzeugführerin führte ihren PKW aufgrund ihrer Alkoholisierung in starken Schlangenlinien und geriet mehrfach teilweise oder ganz auf die Gegenfahrbahn. Durch ihre Fahrmanöver musste ein entgegenkommender und bislang unbekannter Fahrzeugführer stark abbremsen, um eine Kollision mit ihr zu verhindern. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht nach Zeugen, welche Angaben zu dem vorgenannten Verkehrsvorgang, insbesondere zu dem gefährdeten Fahrzeug tätigen können. Zeugen, die sachdienliche Hinweise diesbezüglich geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

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