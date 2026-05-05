Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - Kontrollen über das lange Wochenende

Freiburg (ots)

Auch über das lange Wochenende war die Polizei im Rahmen der Motorradkonzeption im Landkreis Lörrach auf beliebten Ausflugsstrecken unterwegs. Hauptaugenmerk galt dem technischen Zustand der Motorräder sowie der Überwachung der Geschwindigkeit. Am Donnerstagnachmittag, 30.04.2026, wurde an der Kreisstraße 6352, zwischen Kürnberg und Schlechtbach eine Kontrollstelle eingerichtet. Insgesamt wurden 23 Motorräder kontrolliert und deren technischer Zustand überprüft. 7 Verstöße wegen technischer Mängel wurden festgestellt. Ein Motorradfahrer gelangte zur Anzeige, da er ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ein Motorrad führte. Tagsüber am Samstag, 02.05.2026, fanden Kontrollen an der Bundesstraße 317 im Bereich zwischen Schopfheim und Hausen im Wiesental sowie beim Wühre Loch statt. Eine weitere Kontrollstelle wurde an der Landstraße 151 bei Präg - Hochkopf eingerichtet. Insgesamt wurden 37 Fahrzeuge kontrolliert. 10 Fahrende wurden wegen zu schnellen Fahrens beanstandet, davon 3 Pkw-Fahrer. "Spitzenreiter" war ein Motorradfahrer mit einer gemessenen Überschreitung von 52 km/h bei erlaubten 80 km/h. 2 Verstöße wegen technischer Mängel wurden festgestellt. Auch wurden 3 Geräuschmessungen an Motorrädern durchgeführt. Die zugelassenen Werte wurden nicht überschritten. Bis Oktober sind weitere Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

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