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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - Kontrollen über das lange Wochenende

Freiburg (ots)

Auch über das lange Wochenende war die Polizei im Rahmen der 
Motorradkonzeption im Landkreis Lörrach auf beliebten 
Ausflugsstrecken unterwegs. Hauptaugenmerk galt dem technischen 
Zustand der Motorräder sowie der Überwachung der Geschwindigkeit.

Am Donnerstagnachmittag, 30.04.2026, wurde an der Kreisstraße 6352, 
zwischen Kürnberg und Schlechtbach eine Kontrollstelle eingerichtet. 
Insgesamt wurden 23 Motorräder kontrolliert und deren technischer 
Zustand überprüft. 7 Verstöße wegen technischer Mängel wurden 
festgestellt. Ein Motorradfahrer gelangte zur Anzeige, da er ohne die
erforderliche Fahrerlaubnis ein Motorrad führte. 

Tagsüber am Samstag, 02.05.2026, fanden Kontrollen an der 
Bundesstraße 317 im Bereich zwischen Schopfheim und Hausen im 
Wiesental sowie beim Wühre Loch statt. Eine weitere Kontrollstelle 
wurde an der Landstraße 151 bei Präg - Hochkopf eingerichtet. 
Insgesamt wurden 37 Fahrzeuge kontrolliert. 10 Fahrende wurden wegen 
zu schnellen Fahrens beanstandet, davon 3 Pkw-Fahrer. "Spitzenreiter"
war ein Motorradfahrer mit einer gemessenen Überschreitung von 52 
km/h bei erlaubten 80 km/h. 2 Verstöße wegen technischer Mängel 
wurden festgestellt. Auch wurden 3 Geräuschmessungen an Motorrädern 
durchgeführt. Die zugelassenen Werte wurden nicht überschritten. 

Bis Oktober sind weitere Kontrollen an unterschiedlichen Orten 
geplant.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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