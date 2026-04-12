Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung durch Dieselkraftstoff

Stralsund (ots)

Am 12.04.2026 wurde um 10:35 Uhr polizeibekannt, dass es auf einer Fläche von ca. 300m² an der Nordmole in Stralsund zw. Steg 1 & 7 zu einer Verunreinigung durch vermutlich Dieselkraftstoff gekommen ist. Es wurde umgehend die Feuerwehr Stralsund sowie Kräfte der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund zum Einsatz gebracht. Die Verunreinigung schimmerte grau bis bunt und befand sich beim Eintreffen der Polizeikräfte bereits in Auflösung, weshalb sie durch die Feuerwehr und das Staatliche Amt für Land und Umweltschutz sowie den Hafenkapitän und Hafenmeister als nicht bekämpfungsfähig eingestuft wurde. Eine Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung wurde gefertigt. Weiterführende Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Im Auftrag

Rico Sander

Streifendienstleiter LWSPA M-V, WSPI Sassnitz

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